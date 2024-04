Gaethje revela cronograma para disputar cinturão dos leves do UFC

Um dos principais nomes do peso-leve (70 kg) do UFC, Justin Gaethje entra em ação neste sábado (13), em Las Vegas (EUA), e mostra estar ciente de seu status na categoria. No show de número 300 da companhia, o atleta medirá forças com Max Holloway e, como é favorito para vencer o duelo e vive grande fase na carreira, já projeta sua terceira disputa pelo cinturão linear dela.

Em entrevista ao site 'MMA Junkie', Gaethje não se mostrou preocupado em, possivelmente, ver Arman Tsarukyan ou Charles Oliveira desafiando Islam Makhachev, campeão do peso-leve. Pelo contrário, como atua no sábado e o russo deseja competir em junho, 'The Highlight' frisa que, caso consiga a terceira vitória seguida, vai aguardar sem problema para disputar o título da divisão. Portanto, o americano planeja disputar o título da divisão no final da temporada.

"O UFC está chamando essa luta Charles vs Tsarukyan de eliminatória pelo cinturão, então o vencedor luta contra Makhachev em junho. Eu luto com o vencedor, de preferência no Madison Square Garden, em novembro. Isso é um cronograma perfeito. Com certeza terei tempo para descansar, me recuperar e me preparar. Veremos se Charles c*** na cama de novo. Quem vencer, terá que fazer essa luta. Lutei com Fiziev, nocauteei Poirier e não sobrou ninguém. Charles deveria lutar com Makhachev em outubro e eu deveria lutar contra o vencedor em fevereiro, mas não funcionou assim, então é aqui que estamos", declarou o ex-campeão interino do UFC.