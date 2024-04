Drama! Com infecção, Muradov deixa luta e Michel Pereira fica sem rival para o UFC Rio

A menos de um mês de sua realização, o show do UFC Rio sofreu um duro desfalque. Isso porque Makhmud Muradov anunciou nesta segunda-feira (8) que decidiu deixar o evento por conta de uma infecção na região do pescoço (veja abaixo ou clique aqui). Escalado originalmente como rival de Michel Pereira em duelo válido pelo card principal, o atleta do Uzbequistão não medirá mais forças com o brasileiro. Agora sem adversário, o 'Paraense Voador' tem sua participação no card da 'Cidade Maravilhosa' incerta.

Um dos principais representantes do 'Esquadrão Brasileiro' para o evento, Michel Pereira significaria uma baixa considerável para o card, dado seu recente desempenho esportivo e apelo junto aos fãs de MMA. Ainda não se sabe se a alta cúpula do UFC tentará agir rapidamente para ir em busca de um novo oponente para o Paraense Voador ou se o atleta terá seu combate retirado do show programado para o dia 4 de maio.

"Olá queridos amigos. Em 20 dias, pela segunda vez, uma infecção surgiu e precisou ser removida. Minha equipe e eu decidimos cancelar a luta. Se Deus quiser, estaremos de volta em breve!", escreveu o atleta do Uzbequistão.