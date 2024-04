Deiveson provoca Garbrandt e pesa o clima para a luta no UFC 300: "Mentalmente frágil"

Depois de impressionar em sua estreia no peso-galo (61 kg) do Ultimate, Deiveson Figueiredo entrou no top-10 da categoria. Agora, buscando uma oportunidade de se aproximar de disputar o título da divisão, o brasileiro encara Cody Garbrandt no UFC 300, neste sábado (13), em Las Vegas (EUA), e intensifica o clima hostil para a luta.

Em 2020, os atletas se enfrentariam pelo peso-mosca (57 kg) e protagonizaram um 'trash talk' ferrenho, mas o embate não aconteceu, porque o americano se lesionou. Agora, os lutadores estão em rota de colisão novamente. Portanto, como vem estudando o rival durante anos, Deiveson constata que o mesmo é fácil de ser tirado do sério e que não lida bem ao ser pressionado em ação. Sendo assim, por ser dono de um estilo de luta agressivo, o brasileiro adianta que vai atacar Garbrandt do início ao fim do duelo para deixá-lo desconfortável e perdido no octógono.

"Vemos que ele é mentalmente frágil. Ele não tem uma cabeça boa. Vemos que ele não voltou depois de algumas derrotas. Todo atleta tem medo de ser tocado. Muitos lutadores gostam de trocar, mas desmoronam quando uma mão pega. Você tem que ser durão, precisa de uma mente forte para voltar. Acho que vou afetar a mente dele ao tocá-lo e ele vai me respeitar mais. Ele não se sentia saudável nos moscas, mas agora vamos lutar. Estou na categoria dele, onde ele se sente melhor e faremos uma grande luta. Tenho certeza que os fãs vão adorar essa luta", declarou o ex-campeão do UFC, em entrevista ao site 'MMA Fighting'.