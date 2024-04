Campeão do UFC deixa rivalidade Real Madrid vs Barcelona de lado e tieta Lionel Messi

Fã de futebol, o 'madridista' Ilia Topuria deixou de lado a rivalidade Real Madrid vs Barcelona para tietar um dos grandes ídolos da equipe 'culé'. No sábado (6), o campeão peso-pena (66 kg) do UFC conheceu o argentino Lionel Messi e fez questão de registrar o encontro nas suas redes sociais (veja abaixo ou clique aqui).

O encontro entre o campeão do UFC e o astro do futebol mundial aconteceu no 'Chase Stadium', na Flórida (EUA), em um jogo do Inter Miami - time no qual Lionel joga atualmente - contra o Colorado Rapids, que terminou empatado (2 a 2), pela Major League Soccer (MLS). Apesar de ser torcedor do Real Madrid, equipe rival do Barcelona, onde Messi fez história, Topuria fez questão de exaltar a importância do atleta argentino no esporte mundial.

"Com uma das maiores lendas na história dos esportes. Ele é um grande exemplo para mim e uma inspiração para todos", escreveu Topuria na legenda da publicação.