Após estreia vitoriosa no UFC, César Almeida desafia ex-campeão para luta

Depois de estrear com o pé direito no UFC, com direito a vitória sobre Dylan Budka e bônus de performance, César Almeida mira voos mais altos já para o seu próximo compromisso na organização. Em entrevista exclusiva à reportagem da Ag Fight (clique aqui), 'Cesinha', como o striker é conhecido, desafiou o ex-campeão peso-médio (84 kg) Chris Weidman.

Além da oportunidade de adicionar um combate contra renomado rival ao seu currículo, Cesinha parece particularmente interessado em vingar seus compatriotas e desmistificar o status de 'carrasco de brasileiros' que o americano ostenta. Em 15 anos de carreira como profissional no MMA, Weidman acumulou sete das suas 16 vitórias contra atletas tupiniquins - a mais recente delas no último dia 30 de março, de forma controversa, diante de Bruno Blindado, no UFC Atlantic City.

"Ele fala que é o 'matador de brasileiro'. Contra o Blindado não era para ele ter ganhado - vários dedos no olho durante a luta... Vamos ver se ele topa esse desafio. Acho que posso pará-lo - o 'matador de brasileiro', como ele se intitula", disparou o César Almeida.