Adesanya, Jones e Spider! Após estreia vitoriosa, Victor Hugo revela inspiração em estrelas do UFC

Depois de uma semana turbulenta com direito a troca de adversário dias antes da luta, Victor Hugo conseguiu, enfim, realizar sua aguardada estreia no Ultimate. No último sábado (6), na edição 'Vegas 90', o brasileiro mostrou suas credenciais ao derrotar o compatriota Pedro Falcão na decisão unânime dos juízes. Após o debute vitorioso na principal liga de MMA do mundo, 'Striker', como é conhecido, revelou que se inspira em três estrelas que marcaram época no UFC: Anderson Silva, Israel Adesanya e Jon Jones.

Em tom bem-humorado, o peso-galo (61 kg) admitiu que está longe do status dos astros da companhia, mas destacou que vislumbra alcançar tal patamar no futuro. Em entrevista exclusiva à equipe de reportagem da Ag Fight, Victor Hugo - que tem seu carro-chefe na trocação - admitiu que se espelha em alguns aspectos do estilo de luta de Adesanya, Jones e 'Spider' dentro do octógono.

"Eu me espelho muito em três pessoas: o Anderson, o Jon Jones e o Adesanya. É óbvio que não estou nem perto deles (risos), mas um dia eu vou chegar lá, pode ter certeza. Para a divisão a minha envergadura é boa, mas o que eu me espelho neles é o estilo diferente de trocar, marcar distância, de bater, de não desperdiçar golpes, impor contundência com pisões no joelho, ponteiras (chutes frontais). Acertei três golpes nele que vi que ele sentiu: uma ponteira no início da luta, um chute rodado e o cruzado de esquerda. Tudo estudado, tudo no controle", explicou 'Striker'.