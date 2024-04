Promessa da PFL responde desafio de Taila e provoca: "Perdeu para Blanchfield"

Na última quinta-feira (4), no Texas (EUA), Dakota Ditcheva, dona do cinturão da PFL Europa, confirmou o favoritismo e iniciou sua trajetória no GP do peso-mosca (57 kg) com um nocaute no primeiro round. Inclusive, a atleta virou alvo de Liz Carmouche e Taila Santos. Ao descobrir que a brasileira questionou seu nível de habilidade, 'Dangerous' se posicionou.

Taila explicou que desafiou a promessa do MMA por seu hype e frisou que a mesma não enfrentou uma competição de elite. Presente na coletiva de imprensa pós-show, Dakota não se intimidou com o fato da brasileira ter disputado o cinturão do UFC e abriu as portas para uma possível luta na PFL, no início do GP ou no final. Surpresa, a britânica ressalta que a nova rival não está em um patamar diferenciado no esporte e justifica seu ponto, trazendo à tona o último revés dela para Erin Blanchfield, derrotada por Manon Fiorot de forma tranquila recentemente.

"É um bom torneio. Algumas meninas foram igualmente bem. Estou aberta a quem quer que seja e, depois que eu vencer o torneio, quem eu não enfrentei, se quiser lutar, farei isso também. Vou enfrentar todas, uma por uma. Taila seria uma luta muito boa, mas não sei o que vai acontecer na próxima rodada. Pode ser, não apenas a final. Ela comentou em um dos meus posts, dizendo que quer o cinturão da Barbie, que é um cinturão europeu para começar, então ela não pode ficar com ele. Dois, ela tem que tirar isso de mim, então ela não conseguiria. Mas sim, seria uma luta muito emocionante e a respeito. Ela foi derrotada por Blanchfield. Ela não teve o melhor desempenho recentemente, mas venceu Taila. Isso é tudo que tenho a dizer", declarou a lutadora.