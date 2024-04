Norma Dumont rebate críticas ao seu estilo de luta: "Não importa se gostam ou não"

No sábado (6), Norma Dumont estreou com o pé direito na divisão dos galos (61 kg) ao superar a ex-campeã peso-pena (66 kg) Germaine de Randamie, pelo card do UFC Vegas 90. O triunfo sobre a holandesa marcou sua quarta vitória consecutiva na organização e deixou a brasileira em uma boa posição na corrida rumo ao topo do ranking da categoria. Mas nem tudo foi alegria para a mineira, que teve sua apresentação criticada por parte da comunidade do MMA na internet - nada que a preocupe.

Em entrevista exclusiva à reportagem da Ag Fight (clique aqui), logo após sua participação no UFC Vegas 90, Norma se mostrou tranquila e rebateu as críticas ao seu estilo de luta. A lutadora ainda descartou mudar sua forma de atuar para agradar aos fãs do esporte, e ressaltou que o objetivo principal é seguir vencendo para alcançar uma disputa de título.

"Eu vou entrar para vencer. Essa é a minha grande diferença de toda a galera: o QI de luta alto e levar a luta para vencer. Não importa se gostam ou não. Sinto muito. Eu tenho um objetivo que é chegar no cinturão e eu vou vencer da melhor forma possível. Onde eu ver que meu adversário tem falha, é para lá que nós levar a luta", comentou a mineira.