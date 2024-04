Lutadora protagoniza cena bizarra em evento na República Tcheca; veja

Um episódio grotesco roubou a cena e viralizou nas redes sociais entre os fãs do mundo das lutas neste final de semana. Durante um evento realizado na República Tcheca no sábado (6), uma lutadora quase se nocauteou sozinha ao cair de cara na grade do cage (veja abaixo ou clique aqui).

O caso aconteceu no evento polonês 'Red Face', que promoveu diversas lutas bizarras. Em uma delas, Drobenka Kotlarova - uma suposta campeã de judô visivelmente acima do peso - enfrentou a atriz e influenciadora local Regina Labajova, em um duelo com uma enorme diferença de peso entre as competidoras.

A luta

Apesar da vantagem de peso sobre a adversária, Drobenka não foi capaz de usá-la. Após o início do combate, Kotlarova perseguiu Labajova pelo cage - com os braços abaixados, caminhando -, enquanto a atriz e influenciadora usava sua movimentação para evitar o engajamento físico entre as duas.