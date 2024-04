Kayla Harrison debocha da ajuda de Cyborg no camp de Holm: "Em busca de atenção"

Bicampeã olímpica no judô, Kayla Harrison fará sua estreia pelo UFC na edição de número 300, no próximo sábado (13), diante da antiga detentora do cinturão peso-galo (61 kg) Holly Holm. A adversária da judoca, inclusive, contou com a ajuda de uma velha conhecida no seu camp de preparação: a brasileira Cris Cyborg, inimiga declarada da estreante. A parceria entre as rivais, no entanto, não parece preocupar a ex-estrela da PFL.

Em entrevista ao site 'MMA Junkie', Kayla se mostrou confusa pela escolha de Cyborg como colega de treinos de Holm para o UFC 300, já que a brasileira possui características opostas às suas. Sendo assim, a judoca debochou da ajuda que a curitibana ofereceu ao camp de preparação de sua próxima oponente e afirmou que ela foi motivada pelo desejo da campeã do Bellator de "buscar atenção".

"Eu realmente não penso muito nisso. Não faz muito sentido. Cyborg é uma striker ortodoxa (destra) e eu sou uma grappler canhota. Então, eu acho que é legal? Mas parabéns a elas. Quando eu estava no judô, eu treinava com todas as garotas com quem eu competia. Eu acho ótimo, bom para elas. Acho que Cyborg só está em busca de atenção, mas tanto faz. Quem se importa?", comentou Kayla.