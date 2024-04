Derrotado na estreia, Brendson Ribeiro encara rival invicto no UFC Arábia Saudita

Se Brendson Ribeiro impressionou no programa 'Contender Series', em 2023, e foi contratado pelo UFC, já em sua estreia pela companhia, realizada em fevereiro, deixou a desejar. Agora, o brasileiro tem uma nova chance de provar seu valor. O atleta lutará contra Magomed Gadzhiyasulov, invicto no MMA, no dia 22 de junho, na Arábia Saudita. A informação foi divulgada pela 'WM Sports', empresa que gerencia a carreira do paraense, e confirmada pelo próprio em suas redes sociais (via 'Stories' do 'Instagram').

O duelo será válido pelos meio-pesados (93 kg) do UFC e coloca frente a frente lutadores em momentos de carreira opostos. Em sua estreia na companhia, Brendson até começou bem a luta, mostrando a habitual agressividade, mas não resistiu ao poder de Zhang Mingyang e acabou nocauteado no primeiro round. Já Gadzhiyasulov, de 30 anos, vai fazer sua estreia na organização e não sabe o que é perder. O russo, que representa o Bahrein no MMA, possui oito vitórias, sendo seis pela via rápida (cinco por nocaute e uma por finalização).

Registro de Brendson

Brendson Ribeiro, de 27 anos, é uma promessa do MMA que representa a academia 'Evolução Thai'. O brasileiro iniciou sua trajetória no esporte em 2015 e construiu um cartel composto por 15 vitórias, sendo todas pela via rápida (nove por nocaute e seis por finalização), seis derrotas e um 'no contest' (sem resultado).