Teste de fogo! Saiba como Norma Dumont pode se aproximar do cinturão no UFC Vegas 90

Às vésperas de entrar em ação pelo Ultimate pela nona vez, Norma Dumont conta com dois elementos que podem alavancá-la a um novo patamar dentro da organização e, consequentemente, aproximá-la de uma eventual disputa de título: estreia em nova categoria e adversária ex-campeã. Neste sábado (6), a brasileira faz sua primeira luta nos pesos-galos (61 kg) diante da ex-detentora do cinturão até 66 kg, Germaine de Randamie. Caso passe pelo 'teste de fogo' e vença de maneira convincente, 'The Immortal', como é conhecida, tem tudo para ver sua carreira dentro da companhia deslanchar nas próximas rodadas.

Desde que estreou na liga, em fevereiro de 2020, Norma competiu entre os penas (66 kg) - categoria que sequer conta com ranking oficial e aparentemente está com os dias contados dentro do UFC após a aposentadoria da ex-campeã Amanda Nunes. Sendo assim, uma mudança em definitivo para os galos pode abrir um leque de oportunidades e rivais que a brasileira não teve nas últimas temporadas.

Nova categoria

Competir com 61 kg não é novidade para Dumont, que performou na categoria nos tempos em que atuava no mercado nacional de eventos de MMA. Apesar do histórico, a mineira não atingia a marca da divisão desde 2018. Sendo assim, foi necessária uma adaptação nos treinos e uma dieta mais restrita para que Norma vencesse a balança e confirmasse sua participação no UFC Vegas 90. Entusiasmada, 'The Immortal' destacou que nunca se sentiu tão leve e forte antes de um confronto.