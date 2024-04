Saiba como assistir o UFC Vegas 90, show com cinco estreantes brasileiros

Quem também subirá no octógono mais famoso do mundo pela primeira vez pelo Ultimate é a jovem promessa Jean Matsumoto. Aos 24 anos e com um cartel de 14 vitórias e nenhuma derrota, o peso-galo (61 kg) defende sua invencibilidade no MMA profissional diante do americano Dan Argueta. Por fim, os brasileiros Victor 'Striker' e Pedro Falcão se enfrentam no confronto verde-amarelo do UFC Vegas 90.

Luta principal

No 'main event', os pesos-médios (84 kg) Brendan Allen e Chris Curtis - membros do top 15 da categoria - se enfrentam em uma revanche. No primeiro embate etre eles, em dezembro de 2021, Curtis levou a melhor e saiu com a vitória por nocaute técnico. Um novo triunfo sobre o rival pode fazer com que 'The Action Man', que aceitou o combate de última hora, suba degraus importantes no ranking da divisão.

O UFC Fight Pass transmite a edição 'Vegas 99', ao vivo e na íntegra, a partir das 16h, neste sábado. O card principal tem previsão de início às 19h e também será transmitido pelo serviço de streaming do Ultimate. A reportagem da Ag Fight estará atenta e vai realizar a cobertura do evento, através de relatos dos principais confrontos do show.