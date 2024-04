Norma Dumont celebra duelo contra ex-campeã do UFC: "Um dos meus sonhos"

Desde que estreou no Ultimate, em fevereiro de 2020, Norma Dumont disputou oito lutas. Seu nono combate na entidade, programado para o UFC Vegas 90 deste sábado (6), colocará a brasileira diante de possivelmente seu maior desafio na liga até então. Afinal de contas, pela primeira vez 'The Immortal', como é conhecida, medirá forças contra uma ex-campeã da principal organização de MMA do mundo. Sendo assim, como não poderia deixar de ser, a atleta mineira comemora o confronto diante da holandesa Germaine de Randamie, ex-detentora do cinturão peso-pena (66 kg).

O combate, porém, será disputado entre os pesos-galos (61 kg), uma vez que a divisão até 66 kg feminina tende a ser extinta oficialmente no Ultimate em breve. Diante de uma veterana, Norma exaltou as credenciais de Germaine - sobretudo na trocação - e garantiu estar pronta para a melhor versão da holandesa - que volta aos octógonos depois de mais de três anos afastada para se dedicar à maternidade. Apesar do contexto, a brasileira revelou, em entrevista exclusiva à Ag Fight, que encarar uma ex-campeã da companhia estava em sua lista de desejos como atleta.

"A Germaine é uma atleta que nunca foi de muito volume, é uma atleta perigosa, porque é de um golpe só. Então ela traz perigo do início ao fim da luta. Obviamente está há três anos e meio parada, teve um filho. Óbvio que perde um pouco de tempo, ela pode chegar com receio de sentir o gás. Mas estou preparada para a Germaine que foi campeã, que fez lutas duríssimas, que venceu Pennington, Julianna, Holm. É para essa versão que estou preparada. Na minha visão, 90% das top 10 não venceriam a Germaine. Assistam minha luta para verem como vou performar contra uma ex-campeã. Um confronto de gerações e que faz muito sentido para mim e que era um dos meus sonhos", destacou Dumont.