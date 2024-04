Jon Jones é acusado de ameaçar funcionária de agência antidoping; campeão do UFC nega

Crystal Martinez, então, ofereceu a 'Bones' a opção de coletar uma amostra de sangue para o exame antidoping. Segundo o relato da fiscal à polícia, Jones parecia estar agitado e tenso. O lutador teria começado a fazer perguntas aos profissionais e ameaçar processá-los, além de pegar o celular da suposta vítima e gravá-los.

O campeão do UFC teria guardado o celular de Martinez e ameaçado os dois funcionários da agência antidoping: "Por que a p*** de vocês vêm tão cedo? Vocês sabem o que acontece com as pessoas que vêm na minha casa? Elas terminam mortas". Assustada, a suposta vítima teria pensado em deixar o local sem a amostra coletada, mas, segundo ela, ficou com medo do atleta a agredir, já que seria potencialmente punido por se recusar a ser testado.

Martinez explicou à polícia que Jon Jones, eventualmente, aceitou fazer o exame de urina e deixou o celular da agente sobre uma mesa quando foi a um local da casa com o outro funcionário. No entanto, quando os dois voltaram, o colega de trabalho da suposta vítima estava pálido e nervoso, cometendo erros incomuns ao tentar empacotar a amostra.

A fiscal disse à polícia que Jones parecia estar intoxicado e que sentiu cheiro de bebida alcóolica vindo do lutador. Martinez registrou queixa interna na 'Drug Free Sport International' e avisou à companhia que procuraria a polícia. Mas, de acordo com a suposta vítima, seus superiores a instruíram a esperar pelo contato do UFC e, aparentemente, tentaram fazê-la desistir da ideia de procurar a polícia.

Resposta de Jon Jones

Em resposta à notícia, que rapidamente se espalhou, Jon Jones utilizou suas redes sociais para se defender (veja abaixo ou clique aqui). Com um texto e um vídeo de câmera de segurança da sua casa, o campeão do UFC negou as acusações e alegou que a agente antidoping é quem agiu com falta de profissionalismo.