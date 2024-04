Brasileiro de 'estilo russo' estreia com derrota no UFC Vegas 90

Um dos cinco brasileiros estreantes no card do UFC Vegas 90, realizado neste sábado (6), Valter Walker não foi capaz de repetir o feito de César Almeida, Jean Matsumoto e Victor Hugo, que venceram seus compromissos. O peso-pesado - irmão do meio-pesado (93 kg) Johnny Walker - foi superado por Lucasz Brzeski na decisão unânime dos juízes.

O brasileiro sucumbiu à trocação do polonês e ao cansaço, seus principais inimigos durante o combate. De quebra, o gigante carioca também viu sua invencibilidade como lutador de MMA profissional chegar ao fim. Agora, Valter Walker soma em seu cartel 11 vitórias e uma derrota.

A luta

Logo no primeiro round, Valter mostrou que - assim como já havia adiantado - seu estilo de luta é diferente do seu irmão. Se em pé o peso-pesado levou a pior, na luta agarrada o carioca se destacou. Com bom jogo de quedas e controle posicional, Walker equilibrou o assalto inicial com ajuda do grappling, mas pecou ao não aproveitar para golpear.