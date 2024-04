Ex-rival de Poatan, César Almeida estreia no UFC e vence de virada

Ex-rival de Alex Poatan no kickboxing, César Almeida estreou com o pé direito no UFC. Neste sábado (6), 'Cesinha', como o experiente kickboxer é conhecido, venceu Dylan Budka, de virada, por nocaute técnico, no card preliminar da edição 'Vegas 90'.

Com o resultado, o lutador brasileiro manteve sua invencibilidade no MMA profissional, e agora soma cinco triunfos e nenhum revés na modalidade. Resta saber se, aos 36 anos, Cesinha repetirá o caminho feito por Alex Poatan - oponente que enfrentou três vezes no kickboxing, com um placar de uma vitória e duas derrotas. Seu ex-rival conquistou, em pouco tempo, dois títulos no UFC, um no peso-médio (84 kg), mesma categoria de Almeida, e outro no meio-pesado (93 kg).

A luta

No primeiro round, Budka apostou nas quedas para levar a melhor sobre o brasileiro. Apesar de manter a luta no solo grande parte do tempo, no entanto, o rival do striker não conseguiu aproveitar a vantagem para causar dano a Cesinha, que estava com a defesa em dia e soube manter a tranquilidade.