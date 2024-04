Norma Dumont bate ex-campeã em estreia como peso-galo no UFC

Em sua estreia oficial no peso-galo (61 kg), a brasileira Norma Dumont venceu a ex-campeã peso-pena (66 kg) Germaine de Randamie, por pontos, no card preliminar do UFC Vegas 90. Com uma estratégia bem traçada por sua equipe e executada por ela dentro do octógono, a mineira conseguiu levar vantagem sobre a holandesa com o seu jogo de quedas e controle posicional no solo.

Com o resultado, Norma chegou à quarta vitória consecutiva e passa a sonhar com uma vaga no topo da categoria dos galos. Apesar de ter feito sua primeira luta na divisão, a mineira já ocupa a 11ª posição no ranking até 61 kg do UFC, e agora pode subir mais alguns degraus na lista.

A luta

A holandesa começou melhor na luta, aplicando um forte chute baixo que fez a brasileira girar no cage. Preparada para o ataque seguinte, Norma pegou a perna da rival e levou a luta para o solo. A mineira aproveitou para controlar a posição de vantagem, ainda que sem muitos golpes aplicados.