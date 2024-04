Cesinha repete Poatan e leva bônus de 'Performance da Noite' em estreia no UFC

O brasileiro César Almeida teve dois motivos para comemorar neste sábado (6). Além de vencer Dylan Budka na sua estreia pelo UFC, 'Cesinha' - como o ex-rival de Alex Poatan no kickboxing é conhecido - também levou para casa o bônus de 'Performance da Noite' na edição 'Vegas 90'.

Sendo assim, o peso-médio (84 kg) paulista embolsou 50 mil dólares (cerca de R$ 253 mil) extras logo em sua primeira aparição no octógono mais famoso do mundo. Curiosamente, Cesinha repetiu o feito de seu antigo rival no kickboxing, Alex Poatan, que também estreou no UFC com um bônus de 'Performance da Noite', em novembro de 2021.

Cesinha vs Poatan

César Almeida e Alex Pereira se enfrentaram em três oportunidades quando ambos ainda competiam no kickboxing. No primeiro confronto, em março de 2013, 'Poatan' levou a melhor na decisão dos juízes. Nove meses depois, Cesinha deu o troco e venceu o atual campeão meio-pesado (93 kg) do UFC, também por pontos. No 'tira-teima', em 2015, nova vitória de Alex Poatan, mais uma vez nas papeletas dos jurados.