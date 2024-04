Cara de Sapato explica batalha contra ansiedade durante pausa na carreira

Campeão do GP meio-pesado (93 kg) da PFL em 2021, Antônio Carlos Júnior, o 'Cara de Sapato', viu uma lesão no joelho o impedir de repetir o feito na temporada seguinte, mesmo classificado para os playoffs semifinais do torneio. Durante o longo processo de recuperação, que contou com duas cirurgias e muitas sessões de fisioterapia, o paraibano ainda teve que travar uma batalha contra sua própria mente.

Há algum tempo, Cara de Sapato fala abertamente sobre suas questões de saúde mental, como as crises de ansiedade e a síndrome do pânico que desenvolveu após o assassinato do amigo Leandro Lo, em 2022. Portanto, era provável que o psicológico se tornaria um adversário a mais para superar durante o hiato na carreira. E em entrevista exclusiva à reportagem da Ag Fight (clique aqui), o lutador paraibano abriu o jogo sobre o período ausente das competições e contou como fez para lidar com a ansiedade pelo retorno ao cage, que acontece no próximo dia 12 de abril.

"Logo que aconteceu (a lesão), eu falei: 'Não estou acreditando'. Aí você fica um pouco ansioso, depois você diz: 'Faz parte do processo'. E você aceita - tem que aceitar, não tem jeito. No final da fisioterapia, que está voltando, já bate a ansiedade de novo porque você quer voltar o quanto antes, você quer treinar, você quer fazer as coisas acontecerem, mas você ainda não pode. Você está se sentindo bem, mas o doutor fala: 'Calma'. Você fica muito ansioso. Eu já sou uma pessoa ansiosa, então isso daí só intensifica", contou Sapato.