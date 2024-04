Em revanche eletrizante, Brendan Allen se vinga de Chris Curtis no UFC Vegas

A luta

Após um breve período de trocação, Brendan buscou a luta agarrada e rapidamente chegou nas costas do seu adversário. Com uma defesa muito ajustada, Curtis se desvencilhou da posição desfavorável. Mesmo com a luta novamente em pé, o faixa-preta de jiu-jitsu conectou os melhores golpes. Motivado pelas palavras do seu corner, Chris voltou melhor para o segundo assalto. Por sua vez, Allen - apesar de não conseguir levar o confronto para o solo - manteve um bom nível na trocação, surpreendendo o striker com ataques certeiros.

O terceiro round foi eletrizante. Depois de uma dedada no olho involuntária aplicada por Brendan, os lutadores partiram para a trocação franca e Chris balançou seu oponente ao conectar potentes golpes. Pressentindo o perigo, Allen agarrou o rival e chegou facilmente às costas de Curtis, mas não conseguiu progredir para finalizar o duelo.

Com Curtis melhor na luta em pé e sob orientação do corner, Allen aplicou uma queda e chegou nas costas novamente. Porém, mais uma vez, Curtis defendeu e se livrou da posição. O cenário parecia se repetir no minuto final, mas Brendan impediu a movimentação do rival e avançou para a montada. Porém o tempo não permitiu que ele tentasse terminar com a disputa.

Ciente da intenção do oponente de levar o combate para o solo, Curtis acertou uma boa joelhada de encontro no começo do último round, quando Allen buscava uma queda. Fiel à estratégia, Allen conseguiu aplicar uma queda e pegar as costas, mas, incrivelmente, Chris se desvencilhou mais uma vez. Nos segundos finais, Curtis sentiu a coxa e Allen aproveitou para atingi-lo com bons ataques na trocação.

Confira os resultados do UFC Vegas 90

Brendan Allen venceu Chris Curtis por decisão dividida dos juízes;

Damon Jackson venceu Alexander Hernandez por decisão dividida dos juízes;

Jose Mariscal venceu Morgan Charriere por decisão dividida dos juízes;

Ignacio Bahamondes venceu Christos Giagos por nocaute;

Charlie Campbell venceu Trevor Peek por decisão unânime dos juízes;

Alex Morono venceu Court McGee por decisão unânime dos juízes;

Lucasz Brzeski venceu Valter Walker por decisão unânime dos juízes;

Norma Dumont venceu Germaine de Randamie por decisão unânime dos juízes;

Victor Hugo venceu Pedro Falcão por decisão unânime dos juízes;

Jean Matsumoto venceu Dan Argueta por finalização;

César Almeida venceu Dylan Budka por nocaute técnico;

Nora Cornolle venceu Melissa Mullins por nocaute técnico.