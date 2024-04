Treinador de Do Bronxs revela 'pedido especial' de McGregor antes de luta com Makhachev

O ex-campeão peso-leve (70 kg) Charles Do Bronxs nunca escondeu o desejo de enfrentar o irlandês Conor McGregor, maior estrela do MMA, no octógono do UFC. E, ao que parece, o interesse é mútuo - pelo menos de acordo com o treinador do brasileiro, Diego Lima.

Em recente entrevista ao site 'MMA Fighting', o líder da equipe 'Chute Boxe Diego Lima' revelou que McGregor procurou Do Bronxs no passado para tentar convencê-lo a esperar por ele. Esse fato teria acontecido em 2022, antes da disputa entre o paulista e Islam Makhachev, válida pelo cinturão dos leves e vencida pelo russo, no UFC 280.

"Antes de Makhachev, McGregor mandou mensagem para o Charles dizendo para esperar, para não lutar com ele (Makhachev). Eles trocaram mensagens. McGregor enviou um vídeo treinando e correndo na praia. Se nós tivéssemos esperado por ele, quanto tempo teria sido? Nós já estaríamos há três anos sem lutas. Não podemos esperar, precisamos trabalhar", contou Diego Lima.