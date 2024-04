Treinador da NBA se empolga com presença de Nate Diaz em jogo: "Um dos maiores"

Um dos atletas de maior apelo popular do MMA em todos os tempos, Nate Diaz conta com fãs de todos os tipos e nos mais variados locais - alguns deles, inclusive, tão ou mais bem-sucedidos em suas áreas de trabalho quanto o veterano lutador. Este é o caso de Mike Brown, treinador do Sacramento Kings, multicampeão da NBA como assistente técnico e duas vezes escolhido como 'Coach of the Year' (Treinador do Ano) na liga profissional norte-americana de basquete.

Na última terça-feira (2), Nate Diaz marcou presença na partida entre o Sacramento Kings e o Los Angeles Clippers, na 'Golden 1 Center', casa da franquia comandada pelo fã do 'bad boy'. Em conversa com a imprensa, Mike Brown - treinador do time vencedor do duelo californiano e que ainda briga por uma vaga nos 'playoffs' da NBA na atual temporada - não escondeu sua admiração pelo ex-lutador do UFC.

"Eu sou um grande fã do UFC. Ouvi que Nate Diaz está na área. Respeito, Nate. Você, seu irmão, o que vocês fizeram. Eu me empolgo quando assisto o UFC. Tomo alguns drinks, me envolvo e acho que estou lá. Eu nunca conseguiria fazer o que eles fazem, mas eu sou um grande, grande fã dos irmãos Diaz, especialmente sabendo que Nate está aqui. Então, se você virem ele por aí, obviamente eu sei que vocês fazem isso de qualquer jeito, mas deem carinho a ele porque ele é um dos maiores de todos os tempos - muito divertido de assistir", declarou Mike Brown, de acordo com transcrição do site 'MMA Junkie'.