Taila Santos finaliza compatriota em estreia na PFL; demais brasileiros perdem em evento

Na última quinta-feira (4), no Texas (EUA), a PFL deu início à sua temporada regular e Taila Santos já causou uma boa impressão. Ex-desafiante ao cinturão do peso-mosca (57 kg) do UFC, a brasileira estreou na nova casa contra a compatriota Ilara Joanne e impressionou ao vencer no primeiro round. Inclusive, a atleta foi a única representante do país a triunfar no evento.

Fazendo uso de sua experiência, físico e grappling, Taila não teve dificuldade em combate. Ao conseguir levar a adversária para o solo, a ex-lutadora do UFC pegou suas costas e não desperdiçou a chance de finalizar via mata-leão. Com a vitória no primeiro round, a atleta soma seis pontos e lidera o GP do peso-mosca da PFL juntamente com Dakota Ditcheva e Jena Bishop.

Juliana sofre com veterana

Ex-campeã do peso-mosca do Bellator, Juliana Velasquez tem uma pedra no sapato no MMA e o nome dela é Liz Carmouche. No esporte, a brasileira possui três derrotas na carreira sendo todas para a veterana e de forma consecutiva. Dessa vez, a especialista em judô foi neutralizada pela americana, em um combate pouco empolgante, levando a pior por decisão unânime (triplo 30-27).