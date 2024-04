Taila Santos desafia promessa da PFL e admite favoritismo para vencer GP peso-mosca

Taila Santos chegou com tudo na PFL, causando uma boa impressão no cage. Na última quinta-feira (4), no Texas (EUA), a brasileira estreou na nova casa e finalizou a compatriota Ilara Joanne no primeiro round. Feliz com o resultado, a ex-desafiante ao cinturão do peso-mosca (57 kg) do UFC já revelou seu próximo alvo na organização e aceitou uma responsabilidade e tanto.

Taila não pensou duas vezes ao desafiar Dakota Ditcheva. Inclusive, faz sentido a atleta buscar tal combate, já que a britânica é uma promessa do MMA, popular e está invicta. Como desempenhou um papel importante no peso-mosca do UFC, a brasileira foi apontada por parte dos fãs e profissionais do esporte como a favorita para vencer o GP da categoria na PFL. Ciente de tal expectativa, Santos aceitou o status, ignorando qualquer tipo de pressão para confirmá-lo.

"Estou muito feliz, grata pela oportunidade. Vou me manter na preparação. Gosto desse ritmo de estar sempre preparada para competir, de não ficar off. Eu gostaria de lutar contra a Dakota. Ela está com um nome com muito hype e creio que não tenha disputado uma luta dura. Tem a Carmouche. Quero enfrentar as melhores. As que estiverem passando de fase, estarei perseguindo. Tenho condições (de vencer o GP) e sei que sou a favorita. Amo fazer isso. No pouco tempo que estou aqui, a experiência foi incrível", declarou a lutadora, na coletiva de imprensa pós-evento.