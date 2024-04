Protagonista do UFC Vegas 90 rouba a cena: 'Prefiro lutar do que transar'

Neste sábado (6), Chris Curtis lidera o UFC Vegas 90 em confronto diante de Brendan Allen. Protagonista do evento com sede no 'Apex', o peso-médio (84 kg) americano roubou a cena durante uma conversa com a imprensa, no 'media day' do show. Sem papas na língua, 'The Action Man' mostrou que seu apelido não é à toa ao afirmar que prefere competir no octógono mais famoso do mundo do que ter relações sexuais.

A declaração inusitada veio quando Curtis explicou como aceitou encarar Allen 'de última hora', substituindo Marvin Vettori, que deixou o evento por conta de uma lesão. Ao relatar que tinha planos de se dedicar a ganhar massa muscular, o americano ponderou que recalculou sua rota ao, aparentemente, receber um bom incentivo financeiro do UFC para topar o desafio. Aficionado por dinheiro, Chris reafirmou sua paixão pelos esportes de combate, que, ao que tudo indica, supera até mesmo seus desejos sexuais.

"A gente não deveria lutar. Tínhamos um acordo com meus treinadores de força: 'Ok, vamos nos manter no peso-médio (não descer para os meio-médios). Vamos ganhar massa'. Estou andando com uns 90 kg e queria subir para 95 kg, ganhar músculo, ficar maior. Mas aí isso aconteceu (oferta para substituir Vettori). Então fiquei tipo: 'Ok, vamos abandonar esse plano'. E aqui estamos nós. Eu gosto muito de dinheiro. Farei coisas terríveis por dinheiro quando você oferecer para me pagar, e eu amo lutar. Amo lutar mais do que qualquer coisa. Já disse uma vez e direi novamente: Eu prefiro lutar do que transar, sendo sincero. É isso que eu faço", brincou Curtis, de acordo com o site 'MMA Junkie'.