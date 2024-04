Lesionada, Manon Fiorot confirma plano de esperar pelo title shot no UFC

Logo depois de superar Erin Blanchfield no UFC Atlantic City, no último sábado (30), e chegar à sétima vitória seguida na entidade, Manon Fiorot aproveitou a entrevista pós-luta para pedir publicamente um 'title shot'. Mas, lesionada, a striker francesa - 2ª colocada no ranking peso-mosca (57 kg) do Ultimate - não parece ter pressa para lutar pelo cinturão da categoria.

Em entrevista ao programa 'The MMA Hour', Manon confirmou que só pretende voltar a atuar quando receber a oportunidade de disputar o título da categoria, mesmo que tenha que esperar. Isso porque, além de estar lesionada, a francesa provavelmente terá que aguardar pelo duelo entre Alexa Grasso, atual campeã peso-mosca do UFC, e Valentina Shevchenko, que devem se enfrentar pela terceira vez após o final das gravações da mais nova temporada do reality show 'The Ultimate Fighter', onde cada uma lidera uma equipe.

"Apenas lembre, eu era a desafiante número um na minha luta contra Katlyn Chookagian. Eu venço essa luta, ainda sou a número um. Infelizmente, eu tenho uma lesão, então Alexa pode lutar com Valentina. Mas depois dessa luta, eu sou a próxima", afirmou Fiorot.