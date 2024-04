Holloway se classifica como gladiador e promete fazer história contra Gaethje

Ex-campeão do peso-pena (66 kg) do UFC, Max Holloway justificou a razão de ter sido escalado pela companhia para disputar o título 'BMF' (lutador mais durão). No dia 13 de abril, em Las Vegas (EUA), o havaiano sobe para o peso-leve (70 kg) para encarar Justin Gaethje, dono do simbólico cinturão, e eleva o patamar da importante luta com sua empolgação.

Em entrevista ao canal oficial do UFC no 'YouTube', Holloway incorporou o espírito de um 'BMF' e se classificou como um guerreiro do passado na atualidade. Tanto que, se dependesse do havaiano, não haveria limitação de peso para casar lutas. E a postura de 'Blessed' não surpreende, já que atua de forma visceral e possui experiência por ter lidado com diversos tipos de oponentes. Justamente por isso, Max garante estar preparado para travar uma guerra com Gaethje, motivado a calar quem o considera carta fora do baralho no duelo e promete chocar o mundo.

"Sinto que fui colocado nesta terra para lutar. Se eu tivesse nascido em uma época diferente, provavelmente teria sido um gladiador. Da última vez que verifiquei, os gladiadores não andavam por aí com uma balança, perguntando qual era o seu peso. Se você for homem, você luta contra qualquer um. Quero provar que sou o melhor. Se esse cara é o melhor, quero testá-lo. Gaethje é um cara assustador. Sempre que alguém luta com ele, não se parece como antes. Mas ele é apenas humano. Se você o corta, ele sangra. Se alguém está dizendo que não consigo, me assista. Vou fazer o que faço de melhor: pressionar e ter a mão levantada. Essa vai entrar para a história", declarou o lutador.