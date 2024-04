Embalado por nocaute, Brunno Hulk busca 2ª vitória seguida no UFC em junho

Brunno Ferreira é mais uma promessa brasileira no UFC que visa se firmar no maior palco de MMA do mundo. Após impressionar em sua última aparição no octógono, realizada em janeiro, agora, 'Hulk' volta à ação contra Dustin Stoltzfus, em luta programada para acontecer no dia 8 de junho, em Las Vegas (EUA). A informação foi divulgada pela 'WM Sports', empresa que gerencia a carreira do lutador, e confirmada pelo mesmo em suas redes sociais.

O combate será válido pelo peso-médio (84 kg) do UFC e coloca frente a frente atletas em bom momento no octógono. 'Hulk' não teve problema diante de Phil Hawes e o nocauteou no primeiro round. Já Stoltzfus surpreendeu Punahele Soriano, o finalizando no segundo round.

Registro de 'Hulk' no MMA

Brunno Ferreira, de 31 anos, iniciou sua trajetória no MMA em 2019 e estreou no UFC em 2023. Até o momento, o cartel do brasileiro no esporte é composto por 11 vitórias, sendo todas pela via rápida (oito por nocaute e três por finalização), e uma derrota. Seus principais triunfos foram sobre Gregory 'Robocop' e Phil Hawes.