De olho no top-15! Thiago Moisés busca 2ª vitória seguida nos leves do UFC em junho

Em março, Thiago Moisés se recuperou no UFC e, como saiu ileso do octógono, pediu para voltar a atuar o quanto antes. Portanto, o atleta viu seu desejo ser atendido pela companhia. O brasileiro vai medir forças com o perigoso Ludovit Klein no dia 8 de junho, em Las Vegas (EUA), sonhando em voltar a integrar o top-15 do peso-leve (70 kg). A informação foi divulgada pelo site 'Eurosport' e confirmada pela 'Iridium Sports Agency', empresa que gerencia a carreira do paulista.

Como os atletas são conhecidos pela vocação ofensiva em combate, a expectativa dos fãs é que o encontro seja empolgante. Em sua última luta, Thiago não deu chance para Mitch Ramirez e o nocauteou no terceiro round, na base dos chutes baixos. Já o eslovaco, de 29 anos, vive bom momento profissional, sendo dono de uma sequência invicta de cinco duelos (quatro vitórias e um empate).

Registro de Thiago no MMA

Thiago Moisés, de 28 anos, é uma das promessas do MMA nacional. O atleta iniciou sua trajetória no esporte em 2012 e estreou no UFC em 2018. Em sua carreira, o paulista disputou 25 lutas, venceu 18 e perdeu sete vezes. Seus principais triunfos foram sobre Alexander Hernandez, Bobby Green e Michael Johnson.