Brendan Allen destaca evolução mental antes de revanche contra Chris Curtis no UFC

Aos 28 anos, Brendan Allen vive sua melhor fase desde que entrou no Ultimate, em 2019. Embalado por seis vitórias consecutivas na empresa, o americano disparou no ranking e agora ocupa a sexta colocação dos pesos-médios (84 kg). Neste sábado (6), na luta principal do UFC Vegas 90, 'All In', como é conhecido, terá a oportunidade de enfrentar Chris Curtis, último adversário que o derrotou na carreira. Às vésperas da revanche, o atleta da 'Kill Cliff FC' destaca qual fator pode ser crucial no combate: sua evolução mental.

Em entrevista exclusiva à equipe de reportagem da Ag Fight, Allen admitiu que seu nível técnico não mudou significativamente desde a derrota para Curtis, em dezembro de 2021. Por outro lado, o americano se considera um competidor bem mais capacitado pouco mais de dois anos depois do confronto por conta do fortalecimento mental construído ao longo deste período.

"Eu realmente acho que, tecnicamente, estou bem próximo do que estava lá (primeira luta). Mas a diferença agora é que estou mais mentalmente capacitado para lidar com a pressão e com as emoções atreladas à luta. Isso me permite ser mais eu mesmo no cage. Acho que a grande diferença, desta vez, é o foco. Estarei focado, 100% preparado e pronto. Na última vez (que lutamos), não acho que estava focado, por qualquer que fosse o motivo. Desta vez estou focado, pronto para ir até lá e ser a melhor versão minha possível. Se ele conseguir me vencer assim, Deus o abençoe e tiro o chapéu para ele, provavelmente ele tem 'meu número'. Vou até lá vencer e serei o número 5 (do ranking) semana que vem", destacou Brendan.