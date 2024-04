Alívio! Norma Dumont vence a balança do UFC e confirma estreia nos galos

Depois de anos de indecisão e incertezas, a brasileira Norma Dumont finalmente conseguiu completar a missão do corte de peso para estrear na divisão dos pesos-galos com sucesso. Nesta sexta-feira (5), a atleta foi a primeira a vencer a balança na pesagem oficial e, sorridente, cravou o limite de sua nova categoria.



Com a marca de 61.7 kg, a atleta demonstrou alívio ao confirmar seu duelo no card do UFC Vegas 90, quando medirá forças com a ex-campeã dos penas Germaine de Randamie. A holandesa, que se pesou cerca de 500 gramas mais leve, retorna ao octógono após mais de três anos de inatividade.



Depois de dar à luz pela primeira vez, a experiente kickboxer se afastou das competições e agora, próxima de completar 40 anos, encara uma adversária embalada por sequência de vitórias na organização. Com três triunfos seguidos no cage, Norma pode, em caso de vitória, carimbar sua vaga no top 10 dos galos e se aproximar do cinturão.

Esquadrão brasileiro

O time de brasileiros que completa o esquadrão neste sábado é formado por estreantes. Experiente kickboxer, Cesar Almeida cravou os mesmo 84.1 kg do seu oponente Dylan Budka e confirmou sua luta. O promissor Jean Matsumoto, por sua vez, avançou para sua estreia contra Dan Argueta. Ambos cravaram (61.7 kg).



Irmão do meio-pesado Johnny Walker, Valter Walker, de apenas 26 anos, cravou 119,7 kg para confirmar sua estreia como peso-pesado. Seu rival, o polonês ?ucasz Brzeski, que perdeu suas três últimas lutas, registrou 107 kg na balança.



Por fim, o duelo entre os brasileiros Pedro Falcão e Victor Hugo gerou expectativa entre os fãs brasileiros. Escalado de última hora para o evento, Pedro pareceu ter sofrido com o corte de peso, tanto que foi um dos últimos a encarar a balança. No entanto, ao cravar o limite de 61.7 kg, o atleta não escondeu a alegria e celebrou com o seu time. Por sua vez, Victor Striker passou pela pesagem de forma mais tranquila e bateu a marca de 61.4 kg.

Confira o peso dos atletas do UFC Vegas 90:

Brendan Allen (84.3 kg) vs (84.3 kg) Chris Curtis

*Alexander Hernandez (68 kg) vs (66.2 kg) Damon Jackson

Morgan Charrière (65.7 kg) vs (66 kg) Jose Mariscal

Ignacio Bahamondes (70.7 kg) vs (70.7 kg) Christos Giagos

Valter Walker (119.7 kg) vs (107 kg) ?ucasz Brzeski

Trevor Peek (70.5 kg) vs (70.3 kg kg) Charlie Campbell

Court McGee (77.3 kg) vs (77.5 kg) Alex Morono

Norma Dumont (61.7 kg) vs (61.2 kg) Germaine de Randamie

Pedro Falcão (61.7 kg) vs (61.4 kg) Victor Hugo

Piera Rodríguez (52.6 kg) vs (53.9 kg) Cynthia Calvillo*

Dan Argueta (61.7 kg) vs (61.7 kg) Jean Matsumoto

Dylan Budka (84.1 kg) vs (84.1 kg) César Almeida

*Nora Cornolle (62.8 kg) vs (62.6 kg) Melissa Mullins*