Whittaker coloca Adesanya em vantagem para possível luta contra Du Plessis no UFC

Recentemente, o UFC anunciou que sua edição de número 305 acontecerá na Austrália, em agosto, e Dricus du Plessis, campeão do peso-médio (84 kg), aproveitou para abrir as portas para encarar Israel Adesanya no show. Interessado no que acontece na categoria, Robert Whittaker, ex-detentor do título dela, analisa a possível luta entre os atletas.

Em 2019, 'The Reaper' foi destronado no peso-médio via nocaute pelo nigeriano, e na revanche, em 2022, levou a pior por pontos. O atleta também foi nocauteado pelo sul-africano em 2023. Portanto, como conhece Adesanya e Du Plessis como poucos, Whittaker, em seu podcast 'MMArcade', aponta o primeiro como favorito. De acordo com Robert, 'The Last Stylebender' tem total condição de reassumir o topo da categoria por julgá-lo superior em termos de habilidade e técnica, mas pontua que 'Stillknocks' é um lutador de valor e não deve ser subestimado.

"Adesanya lutando pelo cinturão novamente me machuca, mas entendo. Dricus pediu isso. Ele é o campeão e consegue o que quer. Adesanya é um cara que vende. Parece que essa é a luta que vai acontecer. É uma luta interessante. Posso ver Adesanya batendo nele por cinco rounds. Mas Dricus é duro e estranho. Também posso ver Dricus tornando tudo estranho e o tirando do ritmo. Vimos quando Adesanya lutou contra Strickland. Strickland acelerou, mudou o ritmo da luta e Adesanya não se adaptou muito bem. Acho que se Dricus fizer o mesmo, poderá ter o mesmo sucesso", declarou o lutador.