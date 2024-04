Weidman se mostra favorável a disputar revanche com Blindado após vitória polêmica

Bruno 'Blindado', enfim, recebeu uma boa notícia no UFC. No último sábado (30), em Nova Jersey (EUA), o brasileiro enfrentou Chris Weidman, sofreu repetidas dedadas nos olhos e acabou perdendo a luta. Chateado e se sentindo prejudicado pelo árbitro, que não puniu o veterano, o atleta exigiu a realização de uma revanche imediata. Rapidamente, o ex-campeão do peso-médio (84 kg) da companhia respondeu.

Ciente do drama vivido pelo brasileiro em ação e de seu desespero pelo revés, Weidman aceitou enfrentá-lo novamente. Vale destacar que, no octógono, o americano acertou 'Blindado' de forma ilegal e involuntária quatro vezes, em um ato cabível de punição. Após a luta, o americano aumentou a polêmica ao comemorar o triunfo, reprovar a reação de Bruno às dedadas e o acusar de estar 'encenando'. De todo modo, o veterano pontua que enxerga a revanche com o striker com bons olhos para provar sua superioridade e encerrar a rivalidade.

"Se o UFC quiser fazer uma revanche, claro. Mas eu ficaria feliz em seguir em frente também. Não é como se eu tivesse medo dele ou algo assim. Senti que tudo o que ele tinha, eu faria melhor. Que seja. Se eles quiserem fazer uma revanche, tudo bem também. Estou aberto a isso. Meu coração está com Bruno. Ele estava muito frustrado. É uma pena, mas ele lutou comigo por 13 minutos e estava perdendo. Se eles quiserem fazer a revanche, claro", declarou o ex-campeão do UFC, em entrevista ao site 'MMA Fighting'.