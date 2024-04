Vale a redenção! Tabatha Ricci enfrenta veterana no UFC St Louis, em maio

Depois de amargar sua primeira derrota no peso-palha (52 kg) dentro do Ultimate em um combate parelho contra a mexicana Loopy Godinez, em novembro de 2023, Tabatha Ricci já sabe quando voltará a competir. Número 11 do ranking da categoria, a brasileira retorna à ação contra a veterana Tecia Torres - que agora atende pelo seu nome de casada, Tecia Pennington - no UFC St Louis, programado para o dia 11 de maio. O confronto foi oficializado pelo site oficial da organização (clique aqui).

O combate também marca o retorno de Tecia aos esportes de combate. Em abril de 2022, após ser superada por Mackenzie Dern, a americana anunciou que 'pausaria' sua carreira de lutadora profissional para dar à luz sua filha, ao lado da esposa e atual campeã peso-galo (61 kg), Raquel Pennington, de quem agora carrega o sobrenome. Aos 34 anos e ex-integrante do top 10 da divisão durante anos, 'The Tiny Tornado', como é conhecida, quer mostrar que ainda consegue render em alto nível após passar pela experiência da maternidade.

Zé Colmeia lidera o card

O card do UFC St Louis já tem sua luta principal confirmada e com presença de outro representante do 'Esquadrão Brasileiro'. Embalado por três vitórias seguidas no Ultimate, Rodrigo Nascimento enfrenta o ex-desafiante ao cinturão Derrick Lewis, em duelo de pesos-pesados ranqueados no top 15 da categoria. Zé Colmeia, como é conhecido, lidera seu primeiro evento na entidade desde que ingressou, em maio de 2020.