Treinador de Weidman abre as portas para revanche com Blindado no UFC

Relembre a polêmica

No terceiro e último round da luta, Weidman acertou um 'combo' de duas dedadas seguidas no olho de Blindado e a infração foi ignorada pelo juiz Gary Copeland. O americano, então, aproveitou o momento em que o paraibano sentiu os golpes ilegais para atacá-lo no ground and pound e colocar um ponto final no combate.

Inicialmente uma vitória por nocaute do ex-campeão, o resultado foi alterado depois do árbitro central consultar o 'VAR' e perceber que havia cometido um erro. No entanto, para o espanto de grande parte da comunidade do MMA, nenhum ponto foi retirado de Weidman - que ao todo acertou ilegalmente os olhos do brasileiro quatro vezes durante o duelo - e o triunfo do veterano foi confirmado, só que via decisão unânime, após consulta à pontuação nas papeletas dos juízes laterais até o momento da interrupção.