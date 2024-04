Promessa do UFC, Carlos Prates enfrenta americano invicto na companhia em junho

Após impressionar em sua estreia no UFC, realizada em fevereiro, Carlos Prates já sabe contra quem e quando voltará ao octógono. O brasileiro, promessa do MMA, fará sua segunda luta na companhia contra Charlie Radtke, invicto nela, no dia 8 de junho, em Las Vegas (EUA). A informação foi confirmada pela reportagem da Ag. Fight com fontes próximas à empresa.

O duelo em questão será válido pelos meio-médios (77 kg) e coloca frente a frente lutadores vivendo bom momento profissional. Atualmente, Prates está embalado por oito vitórias seguidas. No UFC, o brasileiro estreou nocauteando Trevin Giles. Já o também promissor 'Chuck Buffalo' é dono de seis triunfos consecutivos. Pela organização, o americano venceu suas duas lutas, passando por Mike Mathetha por pontos e nocauteando Gilbert Urbina.

Registro de Prates no MMA

Contratado pelo UFC via 'Contender Series', em 2023, Carlos Prates, de 30 anos, é mais um representante da nova safra do Brasil no MMA. No esporte desde 2012, o atleta possui um cartel composto por 18 vitórias, sendo 16 pela via rápida (13 por nocaute e três por finalização), e três derrotas.