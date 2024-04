Promessa do MMA brasileiro, Jean Matsumoto aprova rival da estreia no UFC

Contratado via 'Contender Series' em setembro do ano passado, o peso-galo (61 kg) Jean Matsumoto faz sua estreia no UFC neste sábado (6), na edição 'Vegas 90', diante do americano Dan Argueta. E o promissor atleta brasileiro parece satisfeito com a escolha do seu primeiro oponente no principal evento de MMA do mundo.

Em entrevista exclusiva à reportagem da Ag Fight (clique aqui), Jean Matsumoto analisou o casamento de estilos para o duelo com Dan Argueta no UFC Vegas 90 e mostrou confiança. Para o jovem lutador, de 24 anos, tendo em vista o estrelado plantel de atletas do Ultimate, o americano pode ser classificado como um "ótimo" rival para sua estreia.

"É um atleta duro, ex-campeão do LFA. Mas acredito que o casamento de estilos foi favorável para a minha estreia. O jogo dele é mais de wrestling, vai tentar me derrubar e travar no chão. Eu tenho um jiu-jitsu bom. Ele vai tentar me derrubar, eu vou defender, ele vai acabar dando uma cansadinha... E como eu estou no maior evento do mundo, são os melhores atletas, acho que foi um ótimo atleta para eu estrear, porque a gente sabe que tem atleta muito pior (para enfrentar)", analisou Jean.