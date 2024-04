Pantoja e Aldo ganham destaque no pôster oficial do UFC Rio; veja

Faltando um mês para a realização do UFC Rio, o pôster oficial do evento foi divulgado pela organização, através das redes sociais (veja abaixo ou clique aqui). Como esperado, a defesa de título de Alexandre Pantoja e o retorno do 'Rei do Rio' José Aldo ganharam destaque na imagem promocional.

Atual campeão peso-mosca (57 kg) do UFC, Alexandre Pantoja coloca seu cinturão em jogo pela segunda vez, agora contra o australiano Steve Erceg, 10º colocado no ranking da categoria. O duelo será o responsável por liderar o card da edição de número 301 do Ultimate, sediada no Rio de Janeiro (RJ), no dia 4 de maio.

A volta do 'Rei do Rio'

Manauara de nascimento e carioca de coração, José Aldo - que ficou conhecido como o 'Rei do Rio' - abandonará a aposentadoria para voltar a competir. No 'co-main event' do UFC 301, o ex-campeão peso-pena (66 kg) medirá forças com o promissor Jonathan Martinez, membro do top 15 entre os galos (61 kg).