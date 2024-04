Número 10 do ranking, rival de Pantoja admite "sorte" com disputa de título no UFC Rio

No mais alto nível de rendimento dos esportes, às vezes é crucial para a carreira de um atleta estar "no lugar certo e na hora certa", como diz o ditado popular. Este é exatamente o caso de Steve Erceg. Décimo colocado do ranking dos pesos-moscas (57 kg), o australiano foi surpreendido com a chance de disputar o cinturão contra o campeão Alexandre Pantoja, no UFC 301. Ciente de que se trata de um cenário atípico na organização, 'Astro Boy' admitiu que teve sorte de ocupar o posto de próximo desafiante ao título.

Em entrevista ao canal 'MiddleEasy', Erceg destacou que é raro um competidor como ele, com apenas três lutas disputadas no Ultimate e décimo colocado no peso-mosca, ser agraciado com um 'title shot'. A situação, porém, pode ser explicada pelo panorama geral da categoria. Afinal de contas, Pantoja já derrotou algumas das principais estrelas da divisão, como Brandon Moreno, Manel Kape e Brandon Royval. Sendo assim, o fato de representar um desafio até então inédito para o campeão, pode ter pesado a favor do australiano.

"Eu sou sortudo. Quantas vezes você vê o cara que é o décimo colocado do ranking tendo uma chance pelo título? Eu compreendo que é está no lugar certo e na hora certa, mas às vezes também vou ter um pouco de sorte", admitiu o desafiante australiano.