Norma Dumont exalta corte de peso para estreia em nova categoria no UFC: "Forte e leve"

Desde que estreou no Ultimate, em fevereiro de 2020, Norma Dumont disputou oito combates - sendo sete deles entre os pesos-penas (66 kg). A única exceção ocorreu em sua segunda aparição na liga, em que competiu com um peso-casado de 63,5 kg. Mas apesar do histórico, a brasileira está prestes a escrever um novo capítulo dentro da organização, com estreia agendada nos pesos-galos (61 kg) no UFC Vegas 90 deste sábado (6). E o corte de peso para a nova categoria, que poderia significar um desafio à parte na semana da luta, está longe de preocupar 'The Immortal', como é conhecida.

Em entrevista exclusiva à reportagem da Ag Fight, a atleta mineira admitiu que o processo de perda de massa corporal tem sido mais positivo do que o planejado por ela e sua equipe. Empolgada com a 'nova versão', Dumont afirmou que se sente mais competitiva durante os treinos às vésperas do combate contra a ex-campeã Germaine de Randamie do que se sentia nas últimas rodadas, quando ainda competia com 66 kg.

"Não posso reclamar (do corte de peso). Claro que a gente já previa que seria tranquilo, a gente fez um trabalho muito longo. Mas está muito melhor do que imaginava. Estou chegando bem, forte. Vai ser um corte tranquilo. A gente vai tirar uns 3 kg ali, estou bem feliz com isso. Onde você vai saber se o atleta está bom ou não é nas últimas semanas, que mesmo sob dieta, com peso bem mais baixo, como ele está performando. Na verdade, acho que cheguei (nesse período) melhor que nas últimas (lutas). Em questão de performance na semana da luta, cheguei forte, leve, me sentindo solta. Estou me sentindo muito bem para voltar aos galos", destacou Norma.