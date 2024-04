Gaethje enaltece Holloway, mas prevê vitória por nocaute no UFC 300

No dia 13 de abril, em Las Vegas (EUA), Justin Gaethje estará em ação em uma das lutas mais aguardadas do UFC 300. No show, o ex-campeão interino do peso-leve (70 kg) da companhia vai colocar o título 'BMF' (lutador mais durão) em jogo contra Max Holloway e dá seu parecer sobre o importante compromisso.

Em entrevista ao canal oficial do UFC no 'YouTube', Gaethje fez questão de elogiar o ex-campeão do peso-pena (66 kg) da empresa. Inclusive, essa não foi a primeira vez que 'The Highlight' mostrou seu respeito por Holloway. Contudo, apesar de nutrir uma grande simpatia pelo adversário, Justin esbanja confiança de que tem o que é preciso para vencê-lo. Tanto que o atleta, conhecido no MMA por sua agressividade, prevê um fim sofrido para 'Blessed' em um embate violento.

"Ninguém rouba a cena tanto quanto eu. Carnificina, caos, provavelmente um pouco de sangue e adrenalina correndo pelas veias, é isso que você receberá de mim. Minha capacidade de criar danos é incomparável. Holloway é uma lenda, provavelmente, é o único no UFC no momento que possui todos os atributos quando se trata de ser um BMF. Tenho muito respeito por ele. No entanto, esse é o meu trabalho. Vou acabar com Holloway. Ele pode não apagar da maneira tradicional, mas acho que vou infligir danos suficientes para que os médicos precisem pará-lo. Vamos pintar um quadro violento. Não há dois caras melhores para fazer um show", declarou o lutador.