Estreante no UFC! Valter Walker exalta influência do irmão Johnny, mas recusa comparação

Neste sábado (6), o peso-pesado Valter Walker faz sua estreia no UFC, diante do polonês Lukasz Brzeski, no card da edição 'Vegas 90'. Como o sobrenome entrega, o brasileiro é irmão do meio-pesado (93 kg) Johnny Walker, 7º colocado no ranking da categoria. Mas, apesar do parentesco e da influência exercida pelo mais velho do clã, 'The Clean Monster', como o estreante é conhecido, afasta qualquer comparação entre eles no que diz respeito ao estilo de luta.

Em entrevista exclusiva à reportagem da Ag Fight (clique aqui), Valter revelou que se inspirou no seu irmão mais velho durante toda sua vida, desde a infância. Filhos do mesmo pai, mas com mães diferentes, os cariocas conviviam, principalmente, nas férias escolares, e Johnny era visto pelo mais jovem do clã como uma espécie de "super-herói'. Foi através da admiração pelo meio-pesado que o gigante de quase 2m de altura se interessou pelas artes marciais e iniciou sua carreira no MMA.

"Ele é seis anos mais velho do que eu, sempre teve uma influência muito grande sobre mim. A gente se encontrava bastante nas férias da escola. Eu era bem mais novo, bem menor, e ele já estava mais avançado em todos os aspectos. Ele começou a treinar cedo - musculação, dança - e eu sempre o via como: 'Esse cara é super-herói'. Porque ele era muito grande, muito ágil, muito forte, tinha muitas habilidades. Eu olhava aquilo e ficava impressionado, e procurava imitar meu irmão - e ele sempre tentava me motivar. Foi por isso que eu comecei a musculação, por causa do meu irmão, (...) aí depois eu comecei a treinar boxe e jiu-jitsu por causa do meu irmão, (...) e eu comecei minha carreira no MMA por causa do meu irmão", contou Valter.