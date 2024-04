Após ser mordido, André Mascote encara sul-coreano no UFC em junho

Depois de roubar a cena em sua estreia no UFC, ao ser mordido pelo adversário, receber um bônus por sofrer o 'golpe' e eternizar o episódio na pele com uma tatuagem, André 'Mascote' tem novo compromisso marcado. No dia 1º de junho, em Nova Jersey (EUA), o atleta vai medir forças com Hyun Sung Park, invicto no MMA. A informação foi divulgada pela 'All In Sports Management', empresa que gerencia a carreira do brasileiro (veja abaixo ou clique aqui).

O encontro entre 'Mascote' e Park será válido pelo peso-mosca (57 kg) do UFC e tem tudo para ser empolgante, já que os atletas estão acostumados a definir seus duelos. O brasileiro, invicto no MMA, venceu cinco das oito lutas que disputou na carreira pela via rápida, por nocaute. Já o promissor sul-coreano apresenta um índice de aproveitamento superior. Dos nove combates que realizou, Park levou a melhor em todos, oito vezes de forma derradeira (quatro por nocaute e quatro por finalização).

Registro de 'Mascote' no MMA

André Lima, de 25 anos, é uma promessa do Brasil no MMA. O atleta iniciou sua trajetória no esporte em 2022, foi contratado pelo UFC via 'Contender Series', em 2023, e estreou na companhia na atual temporada. Até o momento, 'Mascote' venceu as oito lutas que disputou na modalidade.