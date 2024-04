Victor Striker aguarda novo adversário para estrear no UFC neste sábado

Contratado pelo UFC via 'Contender Series', em outubro, Victor Hugo Silva vem tendo dificuldade para estrear na maior organização de MMA do mundo. O brasileiro enfrentaria Alateng Heili neste sábado (6), em Las Vegas (EUA), mas a luta caiu por razões desconhecidas. De todo modo, 'Striker' segue no evento, no aguardo por um novo adversário. A informação foi confirmada pela reportagem da Ag. Fight com fontes próximas à companhia.

Essa não foi a primeira vez que o brasileiro teve problemas no UFC. Em novembro, 'Striker' foi escalado pela organização para atuar no evento realizado em São Paulo, mas, como falhou na pesagem, acabou sendo retirado dele. Agora, o atleta, ansioso para lutar pela primeira vez na empresa, fica na torcida para competir neste sábado.

Registro de Victor no MMA

Victor Hugo Silva, de 31 anos, é um representante da nova safra do MMA nacional. O atleta iniciou sua trajetória no esporte em 2011 e foi contratado pelo UFC em 2023, após impressionar no programa 'Contender Series'. Até o momento, 'Striker' possui um cartel composto por 24 vitórias e quatro derrotas.