Novo adversário! Victor Striker faz duelo de brasileiros estreantes no UFC

O mistério quanto a permanência de Victor Hugo Silva no UFC Vegas 90 foi solucionado. Com Alateng Heili fora de combate por razões desconhecidas, o brasileiro enfrentará o compatriota Pedro Falcão, neste sábado (6), em duelo de estreantes na companhia. A informação foi divulgada pelo site MMA Mania e confirmada pela reportagem da Ag. Fight com fontes próximas à companhia.

E, por mais que a luta tenha sido casada às pressas, a expectativa de parte dos fãs é de que os atletas atuem com tudo, dispostos a impressionar a alta cúpula do UFC. Victor vive grande fase na carreira e chega embalado para o combate, com 13 vitórias seguidas. A última derrota do lutador ocorreu em 2014. Por sua vez, Pedro também vive bom momento competindo, sendo dono de cinco triunfos consecutivos.

Registro de Pedro no MMA

Pedro Falcão, de 31 anos, iniciou sua trajetória no MMA em 2011 e, em 2024, recebeu a tão sonhada chance de competir no UFC. Até o momento, o brasileiro possui um cartel composto por 16 vitórias e três derrotas.