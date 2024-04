No UFC 305? Dricus du Plessis indica Adesanya como rival em primeira defesa de título

Ao que tudo indica, a primeira defesa de cinturão de Dricus du Plessis no Ultimate tende a ser contra um dos atletas com os quais mais nutre uma fervorosa rivalidade: Israel Adesanya. Através de suas redes sociais (veja abaixo ou clique aqui), o campeão dos pesos-médios (84 kg) indicou - apesar de não citar 'Izzy' nominalmente - que sua próxima aparição estaria encaminhada para o UFC 305, com sede na Austrália, em um confronto diante do desafeto nigeriano.

Na legenda da publicação, Dricus alfinetou ao destacar que seu provável futuro oponente gostaria de ser derrotado novamente na Austrália - que tem card confirmado para agosto, com o UFC 305. Na sua última apresentação, Adesanya foi destronado por Sean Strickland em um confronto sediado justamente no país da Oceania. Além do primeiro indício, o campeão voltou a citar as raízes africanas - tema constantemente debatido entre a dupla de atletas e que iniciou a rivalidade entre os dois. Sendo assim, boa parte da comunidade do MMA interpretou o post como um recado direto ao ex-campeão nigeriano.

"Parece que alguém quer tomar uma outra surra na Austrália. Estou dentro. (Se fosse você) Também não gostaria de lutar contra o rei da África dentro de casa. Manifestações funcionando bem para você de novo #Orgulhosamente #Sul-Africano #CampeãoDoMundo", escreveu 'Stillknocks', como é conhecido, além de, através da ferramenta 'stories' do Instagram, compartilhar montagens de páginas especializadas que o colocavam frente a frente com Adesanya.