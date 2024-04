Nicholas Meregali encara Vagner Rocha na luta principal do WNO 23

Um duelo verde-amarelo será o responsável por liderar o card da 23ª edição do WNO (Who's Number One). Um dos principais astros do jiu-jitsu na atualidade, o gaúcho Nicholas Meregali encara o veterano Vagner Rocha, que mesmo aos 41 anos de idade segue atuando em alto nível.

O anúncio oficial foi feito nesta terça-feira (2), através da conta oficial no 'Instagram' da FloGrappling (veja abaixo ou clique aqui). O WNO 23 acontece no próximo dia 10 de maio, em Arlington, no Texas (EUA). Curiosamente, o nome de Vagner Rocha não estava entre os citados por Nicholas Meregali na lista dos seus principais alvos para a temporada 2024.

Nicholas Meregali vs Vagner Rocha

Multicampeão mundial no jiu-jitsu de quimono, Nicholas Meregali, de 29 anos, tem se destacado bastante também na versão 'No Gi' (sem quimono) da modalidade, se tornando um dos maiores expoentes do grappling mundial. Por sua vez, Vagner Rocha - medalhista no ADCC - é um dos mais experientes competidores na arte suave hoje em dia. Diferentemente do compatriota, o veterano já inclusive se aventurou no MMA, onde somou 14 vitórias e quatro derrotas.