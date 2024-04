Mike Tyson se gaba de popularidade para luta de boxe contra Jake Paul: "Bilhões de visualizações"

Em julho, no Texas (EUA), Mike Tyson voltará à ação no boxe contra Jake Paul e escancara sua animação para a inusitada luta. Como o duelo será realizado no estádio 'AT&T' e transmitido pela Netflix, a imprensa especializada especula que ele seja um dos mais assistidos da história dos esportes de combate. E o veterano defende a ideia de que tem uma parcela preponderante para o sucesso comercial do encontro.

É bem verdade que há uma diferença de 30 anos entre os lutadores, fato que gera receio em parte dos fãs, mas o ex-campeão da nobre arte garante que está em plena forma, minimizando tal preocupação a seu respeito. Tanto que Tyson se gabou de sua popularidade e ressaltou que, se não fosse por sua presença, a luta de boxe contra Jake não estaria tão em alta, sendo procurada e gerando debates acalorados. Vale pontuar que, em seu auge, 'Iron Mike' foi um atleta popular e, agora, com uma idade avançada para competir, permaneceu relevante.

"Estão preocupados ou com inveja, me diga. Eu não sei. Tenho 58 anos e daí? Estou recebendo bilhões de visualizações apenas por conversar com alguém sobre a luta. Todo mundo, até a maioria dos atletas fica com inveja. Eu digo, 'No seu auge, você não conseguia atrair um milhão de pessoas. Do que você está falando? Você não poderia lotar a arena'. Quem, aos 58 anos, conseguiria lotar uma arena com 80 mil lugares? Por que você acha que ele quer lutar comigo e não com mais ninguém? Todos querem lutar com ele, mas, se ele lutasse contra os boxeadores, as únicas pessoas que assistiriam seriam as pessoas que gostam dele", declarou Tyson, em entrevista ao site 'Reuters'.