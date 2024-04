Mike Tyson admite receio antes de luta contra Jake Paul: "Morrendo de medo"

No dia 20 de julho, a lenda do boxe Mike Tyson medirá forças contra o youtuber Jake Paul, em uma luta de exibição no Texas (EUA). E, apesar da diferença de currículo entre eles na nobre arte, o ex-campeão mundial não parece tão confiante, ao menos momentaneamente.

Em entrevista à 'Fox News', Tyson reconheceu que está receoso com o confronto contra o youtuber que se aproxima. A declaração pode chocar os fãs, uma vez que o veterano de 57 anos é considerado um dos maiores pesos-pesados da história do boxe, enquanto Jake iniciou sua trajetória na modalidade apenas em 2020, e ainda não se provou contra os melhores pugilistas do mundo.

"Neste momento, eu estou morrendo de medo. Mas à medida que a luta se aproxima, fico menos nervoso porque isso é realidade. E na realidade, eu sou invencível. (...) Isso é chamado de exibição, mas se você olhar para uma exibição, você não vai ver nenhuma das regras sob as quais vamos lutar. Essa é uma luta. Não acho que ele é mais rápido que eu. Eu vi um vídeo do Youtube dele aos 16 (anos), fazendo uma dança estranha. Esse não é o cara que vou enfrentar. O cara que virá vai tentar me machucar, o que estou acostumado, e ele vai ficar enormemente confuso", declarou 'Iron Mike'.